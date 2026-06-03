Venerdì 5 giugno si terrà un concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Il programma include il “Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto e orchestra d'archi”, una composizione di Richard Strauss ispirata a una fiaba di Hans Christian Andersen.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Ispirato a una fiaba di Hans Christian Andersen, il “Duetto-Concertino per clarinetto, fagotto e orchestra d'archi” è tra le opere mature di Richard Strauss. Una scrittura ironica e raffinata, tipica dell’ultimo periodo del compositore tedesco, in cui i due solisti dialogano in un gioco di contrasti timbrici ed espressivi. Un trionfo dei fiati che vedrà protagonisti Andrea Zucco e Calogero Palermo, due eccellenze della classica che affiancheranno l’Orchestra da Camera Fiorentina nei concerti in programma venerdì 5 giugno al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo, sabato 6 all’Auditorium San Romano di Lucca e domenica 7 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’Orchestra da Camera Fiorentina venerdì 5 giugno al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo

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