Passeggiate col direttore al Museo Villa Bassi Rathgeb

Si è svolto l'ultimo degli incontri riservati al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, organizzato per permettere ai partecipanti di esplorare i luoghi in modo esclusivo e approfondito. L'evento prevedeva una passeggiata guidata con il direttore del museo, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino le opere e le storie della villa. L'appuntamento si inserisce in una serie di iniziative dedicate a coinvolgere il pubblico in visite speciali.

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