Passeggiate col direttore al Museo Villa Bassi Rathgeb
Si è svolto l'ultimo degli incontri riservati al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, organizzato per permettere ai partecipanti di esplorare i luoghi in modo esclusivo e approfondito. L'evento prevedeva una passeggiata guidata con il direttore del museo, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino le opere e le storie della villa. L'appuntamento si inserisce in una serie di iniziative dedicate a coinvolgere il pubblico in visite speciali.
L'ultimo dei tre appuntamenti esclusivi al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, pensato per chi desidera vivere un’esperienza autentica e privilegiata. La visita guidata offrirà al pubblico un percorso unico nel suo genere nell'ultima data: giovedì 11 giugno 2026, ore 16.30A guidare i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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