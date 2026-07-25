L’eccesso di caldo ha portato alla vendemmia anticipata in tutta Italia. La maturazione dell’uva si è verificata prima del previsto, con la raccolta che si è svolta già da Nord a Sud. Il cambiamento climatico ha accelerato il ciclo vegetativo della vite, modificando i tempi tradizionali di raccolta. Questa situazione riguarda tutte le regioni del paese, portando a un anticipo rispetto alle date abituali di raccolta.

Roma, 25 luglio 2026 – È già tempo di vendemmia. Il cambiamento climatico con l'eccessivo caldo ha accelerato il ciclo vegetativo della vite anticipando da Nord a Sud la raccolta di uva. Ma se sulla quantità della produzione vinicola non si possono ancora avanzare previsioni (quella del 2025 ammontava a 44,383 milioni di ettolitri), per Assoenologi il 2026 potrebbe consegnare un'annata di buona qualità se le condizioni meteo resteranno favorevoli. https:www.quotidiano.netmeteola-quarta-ondata-di-caldo-potrebbe-fare-molto-male-wsdoiow7 Raccolta dell’uva già iniziata in Sicilia. Il via alla vendemmia lo ha dato la Sicilia. Cantine Ermes, la più grande cooperativa vitivinicola italiana di primo livello, l'ha avviata martedì scorso nel Trapanese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vendemmia anticipata per il caldo: da Nord a Sud l’uva matura prima

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