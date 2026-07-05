Ondata di caldo | gli ulivi hanno le foglie gialle vendemmia anticipata in agosto

L’ondata di caldo ha causato il cambiamento del colore delle foglie degli ulivi, che si sono ingiallite. Questa condizione ha portato a una vendemmia anticipata, prevista già per agosto. Si stima che le perdite per l’agricoltura italiana superino i 1,5 miliardi di euro, considerando sia le produzioni che le ore di lavoro perdute.

L’ ondata di caldo che ha interessato il Paese rischia di costare all’ agricoltura italiana oltre 1,5 miliardi tra perdite produttive e ore di lavoro evaporate. È la stima di Cia-Agricoltori Italiani, che lancia l’allarme sugli effetti di temperature eccezionali, scarsità d’acqua e stress termico su colture e allevamenti. In Romagna il passaggio della perturbazione di questi giorni, fortunatamente, non ha provocato i danni registrati in altre aree d’Italia, ma le precipitazioni sono state insufficienti a invertire la tendenza. "Venivamo da un inverno abbastanza nella norma, con temperature più basse, qualche fiocco di neve e senza gelate tardive – commenta il presidente di Cia Romagna, Lorenzo Falcioni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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