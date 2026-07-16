Le alte temperature di queste settimane hanno portato a una vendemmia anticipata, già dai primi di agosto. La calura persistente sta influenzando il settore agricolo, causando preoccupazioni per le colture e le produzioni. La situazione si presenta come un fenomeno eccezionale rispetto agli standard stagionali, con le aziende agricole che devono adattarsi alle nuove condizioni climatiche. La situazione rimane monitorata, mentre si cercano soluzioni per affrontare le conseguenze delle temperature elevate.

Massarosa, 16 luglio 2026 – E’ allarme per le temperature anomale di queste settimane nel settore dell’ agricoltura. La morsa di calore senza precedenti e senza tregua che contraddistingue l’ estate 2026 e che andrà avanti, come segnalano le previsioni, fino alla fine del mese, provoca notevoli disagi e difficoltà al comparto dell’agricoltura e mette a dura prova alcuni settori in particolare. Come l’e nologico, la filiera dedicata alla coltivazione della vite, alla produzione e alla commercializzazione del vino. La Tenuta Mariani a Bozzano, l’azienda agricola biologica e agrituristica, un’eccellenza del territorio che travalica i confini toscani e si proietta a livello internazionale, si estende su venti ettari dei quali otto adibiti a vigneti, altri otto ad uliveto e il resto a seminativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La calura non dà tregua. Vendemmia anticipata: “Già dai primi di agosto”

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