Velasco non cerca scuse | Il Brasile ha giocato meglio questa sconfitta ci farà crescere

Notizia in breve

La nazionale italiana di volley femminile si è fermata in semifinale della Nations League 2026 a Macao, sconfitta dal Brasile al tie-break. La partita si è conclusa sul punteggio di 3-2, con i set 21-25, 25-21, 26-24, 22-25 e 15-11. Velasco ha dichiarato che il Brasile ha giocato meglio e che questa sconfitta aiuterà la squadra a crescere.