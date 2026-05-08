Djokovic dopo la storica sconfitta a Roma contro Prizmic non cerca scuse | Non voglio parlarne

Dopo la sconfitta contro Prizmic all'esordio stagionale agli Internazionali d'Italia, Djokovic ha dichiarato di non voler parlare della partita e di non cercare scuse. La partita rappresenta una delle prime della stagione per il tennista serbo, che ha affrontato il suo avversario senza commentare ulteriormente l'esito. Nessuna spiegazione o motivazione è stata fornita dal giocatore riguardo alla sconfitta.

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