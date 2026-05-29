Non si ritira si complimenta e non cerca scuse | Sinner numero uno anche nella sconfitta

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha perso contro Cerundolo, ma ha concluso il match senza ritirarsi, complimentandosi con l'avversario e senza cercare scuse. Nonostante le condizioni fisiche pessime, ha mantenuto la determinazione fino alla fine.

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Se è vero che la grandezza di un atleta si vede soprattutto nella sconfitta, la drammatica caduta di Sinner contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros testimonia una volta di più lo spessore umano, più ancora che sportivo, del più forte tennista italiano di sempre. La prima qualità di chi ha scelto la competizione agonistica come professione, risiede sicuramente nel rispetto per se stesso, il proprio sport, l’avversario e il pubblico. Ebbene, non c’è dubbio che di fronte al calvario di Jannik a partire dalla fine del terzo set, in molti, tra gli spettatori dello Chatrier e tra quelli a casa davanti alla tv, abbiano pensato che fosse meglio porre fine alla sofferenza ritirandosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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