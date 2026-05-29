Jannik Sinner ha perso contro Cerundolo, ma ha concluso il match senza ritirarsi, complimentandosi con l'avversario e senza cercare scuse. Nonostante le condizioni fisiche pessime, ha mantenuto la determinazione fino alla fine.

Se è vero che la grandezza di un atleta si vede soprattutto nella sconfitta, la drammatica caduta di Sinner contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros testimonia una volta di più lo spessore umano, più ancora che sportivo, del più forte tennista italiano di sempre. La prima qualità di chi ha scelto la competizione agonistica come professione, risiede sicuramente nel rispetto per se stesso, il proprio sport, l’avversario e il pubblico. Ebbene, non c’è dubbio che di fronte al calvario di Jannik a partire dalla fine del terzo set, in molti, tra gli spettatori dello Chatrier e tra quelli a casa davanti alla tv, abbiano pensato che fosse meglio porre fine alla sofferenza ritirandosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non si ritira, si complimenta e non cerca scuse: Sinner numero uno anche nella sconfitta

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Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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Dramma #Sinner fuori a Parigi.2 set a 0 e 5-1 al 3° il n.1 del mondo cede fisicamente e viene superato da #Cerundolo al 5°. Sempre campione di serietà @janniksin che pur crollato non si ritira.Lo stesso non si può dire di chi costringe i tennisti a giocare alle 1 x.com

È il quinto anno consecutivo che Sinner ha perso un vantaggio di almeno un set a Roland Garros e il quarto anno consecutivo che ha perso dopo essere stato in vantaggio 2-0 o 2-1 reddit

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