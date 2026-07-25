Velasco non cerca alibi | Brasile superiore in contrattacco Questa sconfitta potrà insegnarci qualcosa
La nazionale italiana di volley femminile si è fermata in semifinale della Nations League 2026, conclusa con una sconfitta al tie-break contro il Brasile. La partita, giocata a Macao, è terminata 3-2 (21-25, 25-21, 26-24, 22-25, 15-11). Velasco ha commentato che il Brasile ha mostrato un livello superiore in contrattacco e ha aggiunto che la sconfitta potrà insegnare qualcosa alla squadra.
Si interrompe in semifinale il cammino della Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2026. A Macao, le azzurre si arrendono al Brasile al termine di una sfida di altissimo livello tecnico ed emotivo, chiusa al tie-break sul 3-2 (21-25, 25-21, 26-24, 22-25, 15-11). Sfuma così l’obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo nella competizione, mentre resta ancora da giocare la finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale tra Turchia e Cina. Una partita combattuta, decisa dai dettagli e dalla straordinaria prestazione di Ana Cristina, autentica trascinatrice della formazione verdeoro nei momenti più delicati dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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