Velasco non cerca alibi | Brasile superiore in contrattacco Questa sconfitta potrà insegnarci qualcosa

Notizia in breve

La nazionale italiana di volley femminile si è fermata in semifinale della Nations League 2026, conclusa con una sconfitta al tie-break contro il Brasile. La partita, giocata a Macao, è terminata 3-2 (21-25, 25-21, 26-24, 22-25, 15-11). Velasco ha commentato che il Brasile ha mostrato un livello superiore in contrattacco e ha aggiunto che la sconfitta potrà insegnare qualcosa alla squadra.