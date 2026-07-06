Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale del Mondiale dopo la sconfitta contro la Norvegia. Nonostante la delusione, il commissario tecnico ha dichiarato che questa sconfitta rappresenta l'inizio di un nuovo ciclo. Nel post partita, Ancelotti ha espresso la volontà di proseguire con fiducia, anche se il risultato ha pesato molto. La squadra si prepara ora a riprendere il lavoro in vista delle future competizioni.

Brasile, eliminazione pesante agli ottavi di finale contro la Norvegia, ma il ct Ancelotti non molla: le parole del tecnico nel postpartita. La delusione è enorme, ma Carlo Ancelotti prova a guardare avanti. Il Brasile saluta il Mondiale già agli ottavi di finale dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, un risultato che fa rumore e apre inevitabilmente una nuova fase di riflessione attorno alla Seleção. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Per i verdeoro si tratta di un’uscita prematura che non si verificava da Italia ’90, quando il Brasile venne eliminato dall’ Argentina. La nazionale brasiliana sognava l’ Hexa, la sesta stella, ma il percorso si è interrotto ancora una volta contro una selezione europea. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brasile eliminato dal Mondiale, Ancelotti guarda avanti: «Questa sconfitta segna l’inizio di un nuovo ciclo»

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Brasile, Compleanno Mondiale ieri per Carlo Ancelotti: la squadra lo festeggia così

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