Si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio in difficoltà disperso un turista olandese Ricerche in corso

Da ilfattoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista olandese si è tuffato nel lago di Como alle 12:30 per soccorrere uno dei figli in difficoltà. L’uomo, che aveva noleggiato una barca con tre figli, è disperso dopo il tuffo. Le ricerche sono in corso nel lago, con imbarcazioni e sommozzatori impegnati nelle operazioni. La zona interessata si trova nelle vicinanze di un punto di attracco. Nessuna altra persona coinvolta è rimasta ferita.

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Sono in corso nel lago di Como le ricerche di un turista olandese disperso intorno alle 12:30, quando si è tuffato da una barca presa a noleggio con i tre figli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, 45 anni, si è tuffato all’altezza di Menaggio vedendo il figlio sedicenne in difficoltà in un punto in cui il lago raggiunge una profondità di 100 metri. Nel frattempo l’imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata per la corrente: mentre i due cercavano di raggiungerla, il ragazzo è stato soccorso da una barca di passaggio e affidato ai sanitari per le cure, mentre il padre è scomparso in acqua. Dopo le diverse segnalazioni arrivate... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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