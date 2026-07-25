Un turista olandese di 45 anni si è tuffato nel lago di Como per aiutare il figlio in difficoltà e non è più riemerso. Le ricerche dell’uomo sono in corso, con i sommozzatori e le forze di soccorso impegnati nelle operazioni. Il figlio è stato recuperato e portato in salvo. La vicenda si è verificata in una zona frequentata da bagnanti, senza altre persone coinvolte.

Una giornata al lago di Como finita in tragedia. Un turista olandese, di 45 anni, sarebbe anneggato dopo essersi tuffato in acqua a soccorrere il figlio. L'uomo è disperso dalle 12:30 di questa mattina. La dinamica L'uomo aveva noleggiato una barca con i tre figli per fare un bagno nel lago di Como. All'altezza di Menaggio, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è tuffato quando ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l'imbarcazione si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su una tavola da stand up paddle, mentre il padre si è inabissato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Lago di Como, turista olandese si tuffa per salvare il figlio in difficoltà e annega: in corso le ricerche

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