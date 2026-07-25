Un uomo è entrato in una casa di cura a Cunardo, in provincia di Varese, uccidendo la moglie gravemente malata e poi si è tolto la vita. La polizia ha trovato i corpi all’interno della struttura. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del fatto. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’omicidio e del suicidio. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine che stanno svolgendo accertamenti.

Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. È la tragedia avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi 80enni residenti nel Luinese., La donna era ricoverata da tempo nella struttura di cura a causa delle sue critiche condizioni di salute. Come ogni giorno, il marito è andata a trovala. Con sé ha portato una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente. L'uomo ha estratto l'arma e ha sparato alla moglie allettata. Poi ha rivolto l'arma contro sé e ha esploso un colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario della struttura: entrambi sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Tgcom24.mediaset.it - Varese, va in una casa di cura a trovare la moglie ammalata: la uccide e poi si spara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spara alla moglie ricoverata e si toglie la vita: tragedia in una casa di cura di VareseIn una casa di cura a Cunardo, in provincia di Varese, un uomo ha sparato alla moglie malata e si è tolto la vita.

Varese, anziano uccide la moglie in clinica e poi si spara a fianco del suo lettoUn uomo di età avanzata ha ucciso la moglie, che era ricoverata da tempo in una clinica, e poi si è sparato vicino al suo letto.

Argomenti più discussi: Nuovo PGT di Varese, più spazio in casa per chi ha una disabilità o è over 70: le novità in commissione; Varese disegna il futuro: il nuovo PGT punta su rigenerazione urbana, ambiente, casa e sviluppo delle imprese; Varese, Jonathan Rivolta: Ho ucciso il ladro che mi aggredì in casa, ricordi vaghi per il trauma. Il suo legale: Fu legittima difesa; Sorprende il ladro in casa e si becca una sedia in faccia.

NEWS - Una #bambina di 10 anni è scomparsa martedì pomeriggio nelle acque del lago di #Como, davanti ai giardini pubblici del capoluogo, nella zona del Tempio Voltiano. La piccola, che si trovava con i genitori, si sarebbe tuffata e non sarebbe più riemer x.com

Varese in casa corre, servirà una Scotti tosta e attentaScotti all’esame Campus. La sfida di stasera (settima di andata, palla a due ore 19) sul campo di Varese è ideale per verificare se il secondo tempo della vittoria contro Oleggio è stata vera gloria. laprovinciapavese.gelocal.it