varese anziano uccide la moglie in clinica e poi si spara a fianco del suo letto

Un uomo di età avanzata ha ucciso la moglie, che era ricoverata da tempo in una clinica, e poi si è sparato vicino al suo letto. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Cunardo, in provincia di Varese. Secondo quanto riferito, sono stati esplosi due colpi di pistola, uno contro la donna e uno contro l’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma entrambi sono deceduti.

Due colpi di pistola, uno per la moglie ricoverata da tempo in una clinica, il secondo per sé. È successo nel primo pomeriggio di sabato a Cunardo, in provincia di Varese. Entrambe le vittime erano anziane, il marito 83 anni, la moglie di qualche anno più giovani, e residente nella zona del Luinese. Non appena avvenuto il fatto sono stati chiamati i soccorsi con ambulanze e automedica ma per entrambi i coniugi non c’era più nulla da fare: i colpi sono stati esplosi in zone vitali del corpo. Sul posto hanno operato i carabinieri della Compagnia di Luino e i colleghi del reparto operativo di Varese che hanno eseguito i rilievi del caso. Una vicenda che ricorda quanto avvenuto ad Angera, sempre in provincia di Varese, nel giugno del 2025. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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