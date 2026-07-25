In una casa di cura a Cunardo, in provincia di Varese, un uomo ha sparato alla moglie malata e si è tolto la vita. La coppia, entrambi di circa 80 anni e residenti nel Luinese, sono deceduti nel pomeriggio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda si è svolta all’interno della struttura “Le Terrazze”.

Cunardo (Varese), 26 luglio 2026 – Ha ucciso la moglie malata e si è suicidato. Alla casa di cura “Le Terrazze” di Cunardo, in provincia di Varese, sono morti così nel pomeriggio due anziani coniugi 80enni residenti nel Luinese. Secondo le prime informazioni, la donna era ricoverata da tempo nella struttura di cura a causa delle sue condizioni critiche di salute. Il marito, come non mancava mai di fare, nel pomeriggio è andato a trovarla. L'uomo ha estratto una pistola, pare di sua proprietà, e ha sparato alla moglie prima di rivolgere l'arma contro se stesso e fare fuoco una seconda volta. Entrambi sono morti sul colpo. Secondo quanto si apprende, marito e moglie erano molto uniti ed è probabile che l'uomo abbia voluto porre fine alla sofferenza della compagna di una vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Spara alla moglie ricoverata e si toglie la vita: tragedia in una casa di cura di Varese

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UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE POI CERCA DI FARLA FINITA: ENNESIMA TRAGEDIA FAMIGLIARE A BERGAMO

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