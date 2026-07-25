Otto anni dopo la morte di un giovane di 28 anni, avvenuta il 20 maggio 2018 durante un tentativo di sedare una rissa fuori da una discoteca nel Varesotto, i genitori riceveranno un risarcimento. La vittima era uscita con amici per festeggiare il suo compleanno. La causa legale ha portato a questa decisione, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze precise dell’aggressione.

Era uscito con gli amici per festeggiare il suo 28esimo compleanno, il 20 maggio del 2018. Manuel Cantisani morì proprio quella notte, soltanto perché aveva cercato di sedare una lite fuori da una discoteca del Varesotto. Soltanto ora, a distanza di oltre 8 anni, arriva il risarcimento ai familiari. Nei giorni scorsi il giudice Lucia Francesca Iori, della decima sezione civile del Tribunale di Milano, competente per materia, ha condannato il Fondo di garanzia per le vittime della strada a pagare circa 450mila euro ai familiari del giovane, tra danni e spese legali. Questo è avvenuto perché l'auto che investì e uccise Manuel non era assicurata. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Varese, Manuel Cantisani ucciso perché voleva sedare una rissa fuori dalla discoteca: ai genitori il risarcimento 8 anni dopo

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