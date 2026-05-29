Un uomo è stato ucciso a Milano durante una rissa tra gang, ma si è scoperto che era stato colpito per errore. Le autorità stanno indagando su chi abbia dato l'ordine di colpire il bersaglio sbagliato e come la gang abbia potuto scambiare l’identità della vittima. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’errore o sui responsabili. La vittima era estranea al conflitto tra le gang coinvolte.

? Domande chiave Chi ha dato l'ordine di colpire il bersaglio sbagliato?. Come ha fatto la gang a scambiare l'identità della vittima?. Cosa è successo esattamente durante la rissa del martedì pomeriggio?. Quali indizi stanno seguendo gli inquirenti per identificare i responsabili?.? In Breve Il padre di Gianluca Ibarra Silvera chiede giustizia dopo l'aggressione mortale.. L'attacco della gang è avvenuto poche ore dopo il diverbio di martedì.. La vittima ha implorato il padre di non lasciarlo morire durante l'agonia.. Le autorità milanesi indagano sui movimenti della banda per identificare i responsabili.. Gianluca Ibarra Silvera è morto a Milano dopo l’aggressione subita da un gruppo di criminali, in seguito a una lite avvenuta martedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, ucciso dalla gang dopo una rissa: bersaglio sbagliato

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