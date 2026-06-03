È tentato omicidio l’auto contro i ragazzi fuori dalla discoteca Follia dopo una rissa | la rabbia del sindaco di Taormina – Il video

Alle 3.15 della notte tra il 1 e il 2 giugno, un'auto ha investito alcuni ragazzi fuori da una discoteca a Taormina. L'incidente è avvenuto dopo una rissa avvenuta poco prima. La polizia ha avviato un'indagine per tentato omicidio e accertamenti sui motivi dell'episodio. Il sindaco della città ha espresso preoccupazione per quanto accaduto.

Sono le 3.15 della notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno quando davanti alla discoteca Ipanema di Taormina si scatena il caos. Dopo una rissa scoppiata al termine della nottata, un’auto scura ha fatto inversione e si è lanciata ad alta velocità contro i giovani coinvolti nella colluttazione, in direzione Letojanni, nel tentativo, fortunatamente fallito, di travolgerli. Le immagini, riprese da un testimone, sono diventate rapidamente virali. Secondo quanto riportato dalla Tgr Sicilia, un ragazzo sarebbe rimasto ferito. Cosa ha detto il sindaco De Luca e le indagini della polizia. A diffondere il filmato sui social è stato lo stesso sindaco Cateno De Luca, che ha parlato apertamente di tentato omicidio e ha annunciato di aver girato il materiale alle autorità. 🔗 Leggi su Open.online

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