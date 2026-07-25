Nel pomeriggio, in una residenza assistita in provincia di Varese, un uomo di 85 anni ha ucciso la moglie di 77 anni e poi si è suicidato. La scoperta è stata fatta dai operatori sanitari, che hanno trovato i corpi senza vita. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La donna è stata trovata con ferite da arma da taglio, mentre l’uomo si era impiccato.

Una donna di 77 anni è stata uccisa dal marito di 85, che si è tolto la vita subito dopo, in una casa di cura in provincia di Varese. E’ successo nel pomeriggio. L’anziana era da alcuni mesi ricoverata nella struttura di Cunardo e versava in gravi condizioni. Il marito si è presentato armato di una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente, e ha fatto fuoco contro la moglie allettata per poi spararsi. Inutili i soccorsi del personale sanitario della struttura. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Luino affiancati dai militari del Nucleo investigativo, incaricati dei rilievi. Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe agito per disperazione per le pessime condizioni di salute della moglie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Gazzettadelsud.it - Anziano uccide la moglie in una Rsa e poi si toglie la vita: dramma a Varese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catanzaro, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i tre figli: morti lei e due bimbi

Notizie e thread social correlati

Omicidio-suicidio a Bologna: anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vitaSabato 11 luglio a Bologna, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni, malata, e si è suicidato.

Tragedia a Bologna, anziano uccide la moglie e si toglie la vita: ipotesi legata alla malattia della donnaA Bologna, una coppia di anziani è stata trovata senza vita in un appartamento nel quartiere Navile.

Temi più discussi: Cagliari, uccide il fratello e ferisce la moglie. Poi si costituisce; Uccide l'ex moglie, chiama i carabinieri e li aspetta vicino al corpo. I vicini: Fino a due ore prima era al circolo; Alessandro Pintus uccide il fratello Andrea e spara in testa alla moglie Michela Rubiu (in fin di vita). Cosa è successo: la lite al bar...; Tragedia: cadavere di un anziano trovato in avanzato stato di decomposizione, ma la moglie era in casa con lui.

Anziano uccide la moglie in una Rsa e poi si toglie la vita: dramma a VareseUna donna di 77 anni è stata uccisa dal marito di 85, che si è tolto la vita subito dopo, in una casa di cura in provincia di Varese. E’ successo nel ... gazzettadelsud.it

Va in clinica a trovare la moglie malata, la uccide a colpi di pistola e si suicidaHa ucciso la moglie malata e si è suicidato: alla casa di cura Le Terrazze di Cunardo, in provincia di Varese, sono morti così nel ... msn.com