Varcaturo al Sabbia d’argento al via una gara dedicata alle frittate di pasta

Notizia in breve

Al lido Sabbia d’Argento di Varcaturo è iniziata una competizione dedicata alle frittate di pasta, un piatto tradizionale delle spiagge. La gara coinvolge diversi partecipanti che preparano le proprie versioni di questo piatto, che è considerato un classico delle località balneari. L’evento è aperto al pubblico e si svolge sulla spiaggia, con la partecipazione di vari cuochi amatoriali e professionisti. Non sono stati comunicati dettagli sui criteri di valutazione o sui premi in palio.