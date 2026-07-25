Varcaturo al Sabbia d’argento al via una gara dedicata alle frittate di pasta
Al lido Sabbia d’Argento di Varcaturo è iniziata una competizione dedicata alle frittate di pasta, un piatto tradizionale delle spiagge. La gara coinvolge diversi partecipanti che preparano le proprie versioni di questo piatto, che è considerato un classico delle località balneari. L’evento è aperto al pubblico e si svolge sulla spiaggia, con la partecipazione di vari cuochi amatoriali e professionisti. Non sono stati comunicati dettagli sui criteri di valutazione o sui premi in palio.
Giugliano. Il lido Sabbia d'Argento di Varcaturo ha ufficialmente dato il via alla gara dedicata al piatto da spiaggia per eccellenza: la frittata. L'iniziativa celebra la creatività culinaria di chi sceglie la costa giuglianese per le proprie giornate estive. I partecipanti si sfidano a suonare di ricette tradizionali e rivisitate. La competizione è entrata nel vivo e l'attesa è già altissima per l'appuntamento più goloso dell'estate: la finalissima si terrà il prossimo 8 agosto, quando verrà decretata la frittata regina del lido. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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