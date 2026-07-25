al sabbia d’argento una gara dedicata alle frittate di pasta
Al lido Sabbia d’Argento di Varcaturo si è svolta una competizione dedicata alle frittate di pasta, considerato il piatto simbolo delle giornate estive sulla spiaggia. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti che hanno presentato le proprie creazioni, mettendo in mostra la varietà di ricette e tecniche di preparazione. La gara, aperta a tutti, ha celebrato la creatività culinaria legata alla tradizione locale e alla cucina da spiaggia.
Il lido **Sabbia d'Argento di Varcaturo** ha ufficialmente dato il via alla gara dedicata al piatto da spiaggia per eccellenza: la frittata. L'iniziativa celebra la creatività culinaria di chi sceglie la costa giuglianese per le proprie giornate estive. I partecipanti si sfidano a suonare di ricette tradizionali e rivisitate. La competizione è entrata nel vivo e l'attesa è già altissima per l'appuntamento più goloso dell'estate: la finalissima si terrà il prossimo **8 agosto**, quando verrà decretata la frittata regina del lido. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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