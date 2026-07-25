al sabbia d’argento una gara dedicata alle frittate di pasta

Notizia in breve

Al lido Sabbia d’Argento di Varcaturo si è svolta una competizione dedicata alle frittate di pasta, considerato il piatto simbolo delle giornate estive sulla spiaggia. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti che hanno presentato le proprie creazioni, mettendo in mostra la varietà di ricette e tecniche di preparazione. La gara, aperta a tutti, ha celebrato la creatività culinaria legata alla tradizione locale e alla cucina da spiaggia.