È stato annunciato il primo concorso per la “Frittata di pasta” al Lido Sabbia d’Argento. La competizione mira a valorizzare questa tradizione culinaria, simbolo di estate e convivialità in spiaggia. La gara si svolgerà tra le famiglie e appassionati, con regole e premi ancora da definire. La frittata di pasta viene considerata un piatto rappresentativo di pranzi condivisi sotto l’ombrellone e di giornate al mare.

La frittata di pasta è molto più di una ricetta: è un simbolo dell’estate, delle giornate trascorse in spiaggia, delle famiglie riunite e dei pranzi condivisi sotto l’ombrellone. Da questo spirito nasce la 1ª Edizione del Concorso "Ho fatto la Frittata", in programma venerdì 8 agosto alle ore 12:00 presso il Lido Sabbia d’Argento sito a Varcaturo. L’iniziativa è aperta a tutti e la partecipazione è completamente gratuita. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 luglio. Per ciascuna categoria sarà premiata la frittata che conquisterà il primo posto, dopo l'insindacabile valutazione della giuria. L’evento nasce con un messaggio chiaro: restituire valore alla convivialità e alla libertà di vivere il mare secondo le proprie tradizioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lido “Sabbia d’Argento”, nasce il primo concorso della “Frittata di pasta”: tradizione, libertà e convivialità in riva al mare

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