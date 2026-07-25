Un video pubblicato online mostra un’immagine di un presidente della Repubblica generata dall’intelligenza artificiale, accompagnata dalla didascalia “Grazia per Roggero. Amen”. Il contenuto è stato condiviso da una persona che ha violato le indicazioni di un bando emanato dal governo, che vieta l’uso di contenuti falsi o manipolati con l’intelligenza artificiale. La pubblicazione si riferisce a una richiesta di grazia per una persona chiamata Roggero.

"Grazia per Roggero. Amen". È la didascalia che accompagna un nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale da Roberto Vannacci, pubblicato su Instagram, e che raffigura il generale andare a chiedere (e ottenere) la grazia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il gioielliere condannato per duplice omicidio dopo una rapina. Il video arriva all’indomani del patto Meloni-Schlein sul bando ai deep-fake in campagna elettorale per evitare che il confronto politico sia inquinato da video prodotti con l’IA. A pochi giorni da un altro filmato realizzato con l'IA ambientato nella Roma antica con l'investitura di Vannacci a condottiero da parte di Meloni e i leader di opposizione giustiziati nell'arena. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Vannacci viola il bando di Meloni sull’IA e posta video fake con Mattarella per la grazia a Roggero

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Vannacci attacca tutti (anche Meloni) e lancia il suo partito: cosa ha detto il generale

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