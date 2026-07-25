caso roggero vannacci con mattarella in video ai per la grazia

Un video creato con intelligenza artificiale, ambientato nell’antica Roma, è stato condiviso dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Nel filmato, Vannacci chiede la grazia per Roggero e appare anche una figura che somiglia al presidente della Repubblica. Il video è stato pubblicato sui social e ha attirato l’attenzione per l’uso di tecnologie di deepfake. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o interventi delle istituzioni.

Un nuovo video prodotto con l’intelligenza artificiale e ambientato nell’antica Roma è stato postato dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. “Grazia per Roggero. Amen”. È la didascalia che accompagna il video, pubblicato su Instagram. Il leader di Futuro nazionale, rappresentato come un condottiero dell’Antica Roma, si incammina verso un personaggio nelle vesti di quello che sembra un politico – non è chiaro se ‘senatore’ o ‘imperatore’ – seduto su un trono che ha le sembianze del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con in mano una pergamena che gli consegna. Nel frattempo, nelle immagini si vede la statua di una dea bendata, ‘Iustitia Augusta’, con in mano una bilancia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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MELONI SU ROGGERO ROMPE IL SILENZIO MA SI TIENE ALLA LARGA DALLA GRAZIA

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Tra pochissimo in diretta a @SkyTG24 con tutti i dati del nuovo sondaggio @you_trend. Crescita impetuosa di Vannacci al 7,6%, a un soffio da Forza Italia. E dopo il caso Roggero sulla legittima difesa il 57% degli italiani chiede regole meno stringenti x.com

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