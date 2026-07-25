Caso Roggero Vannacci con Mattarella in video AI per la grazia

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video creato con intelligenza artificiale, ambientato nell’antica Roma, è stato condiviso dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Nel filmato, Vannacci chiede la grazia per Roggero e appare anche una figura che somiglia al presidente della Repubblica. Il video è stato pubblicato sui social e ha attirato l’attenzione per l’uso di tecnologie di deepfake. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o interventi delle istituzioni.

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Un nuovo video prodotto con l’intelligenza artificiale e ambientato nell’antica Roma è stato postato dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. “Grazia per Roggero. Amen”. È la didascalia che accompagna il video, pubblicato su Instagram. Il leader di Futuro nazionale, rappresentato come un condottiero dell’Antica Roma, si incammina verso un personaggio nelle vesti di quello che sembra un politico – non è chiaro se ‘senatore’ o ‘imperatore’ – seduto su un trono che ha le sembianze del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con in mano una pergamena che gli consegna. Nel frattempo, nelle immagini si vede la statua di una dea bendata, ‘Iustitia Augusta’, con in mano una bilancia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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