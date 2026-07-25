Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra il volto del presidente della Repubblica, accompagnato dalla didascalia “Grazia per Roggero. Amen”. Il video è stato pubblicato su Instagram da Roberto Vannacci, senza ulteriori commenti o spiegazioni. La clip utilizza immagini generate digitalmente e non presenta dichiarazioni ufficiali o conferme da parte delle istituzioni.

“ Grazia per Roggero. Amen “. È la didascalia che accompagna un nuovo video realizzato con l’ intelligenza artificiale da Roberto Vannacci, pubblicato su Instagram. Il leader di Futuro nazionale, rappresentato come un condottiero dell’ Antica Roma, si incammina verso un personaggio nelle vesti di quello che sembra un politico – non è chiaro se ‘senatore’ o ‘imperatore’ – seduto su un trono che ha le sembianze del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con in mano una pergamena che gli consegna. Nel frattempo, nelle immagini si vede la statua di una dea bendata, ‘Iustitia Augusta’, con in mano una bilancia. Il ‘politico’ apre la pergamena, su cui all’inizio non c’è scritto nulla, ma dopo alcuni secondi appare la scritta ‘Gratia’ marchiata a fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roberto Vannacci posta video AI con Mattarella per la grazia a Roggero

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Per chi lo voterebbe, cosa vi spinge ad avere fiducia in Vannacci? reddit