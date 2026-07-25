Un video realizzato con intelligenza artificiale è stato pubblicato sui social di un leader politico, in cui si vede il presidente della Repubblica mentre concede la grazia a un condannato. Nel filmato, il personaggio si presenta come un legionario romano, con un abbigliamento storico e scenografie che richiamano l’epoca antica. Il contenuto si aggiunge a una serie di altri video simili diffusi dallo stesso soggetto.

Un nuovo video prodotto con intelligenza artificiale compare sui canali social di Roberto Vannacci. Come in quelli precedenti, il leader di Futuro Nazionale si mostra come un legionario romano. Lo scenario, questa volta, non è il Colosseo, come in un video precedente, e Vannacci non condanna a morte gli avversari politici. Al contrario, il capo di Futuro Nazionale è all'interno di un ricco palazzo al cospetto di un alto dignitario romano, forse un console, con le fattezze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vannacci porge una pergamena. Il console con i tratti del Capo dello Stato la srotola e vi appare la scritta «gratiam», incisa con il fuoco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Vannacci pubblica un nuovo video generato con l'IA: Mattarella raffigurato mentre concede la grazia a Roggero

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