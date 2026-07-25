Vannacci posta un nuovo video con IA | Mattarella concede la grazia a Roggero
Un nuovo video realizzato con intelligenza artificiale è stato pubblicato sui social di Roberto Vannacci, in cui si mostra come un legionario romano. Nel frattempo, si è appreso che il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a una persona identificata come Roggero. Il video precedentemente pubblicato da Vannacci presenta anche altri contenuti simili, sempre con l’uso di tecnologie digitali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni della grazia o sul contesto legale relativo a Roggero.
AGI- Un nuovo video prodotto con intelligenza artificiale compare sui canali social di Roberto Vannacci. Come in quelli precedenti, il leader di Futuro Nazionale si mostra come un legionario romano. Lo scenario, questa volta, non è il Colosseo, come in un video precedente, e Vannacci non condanna a morte gli avversari politici. Al contrario, il capo di Futuro Nazionale è all'interno di un ricco palazzo al cospetto di un alto dignitario romano, forse un console, con le fattezze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vannacci porge una pergamena. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROBERTVS VANNACCIVS (@robertusvannaccius) Il console con i tratti del Capo dello Stato la srotola e vi appare la scritta ' gratiam ', incisa con il fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it
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