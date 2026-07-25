Vannacci posta un nuovo video con IA | Mattarella concede la grazia a Roggero

Notizia in breve

Un nuovo video realizzato con intelligenza artificiale è stato pubblicato sui social di Roberto Vannacci, in cui si mostra come un legionario romano. Nel frattempo, si è appreso che il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia a una persona identificata come Roggero. Il video precedentemente pubblicato da Vannacci presenta anche altri contenuti simili, sempre con l’uso di tecnologie digitali. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni della grazia o sul contesto legale relativo a Roggero.