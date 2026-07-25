Nuovo video di Roberto Vannacci, con le sembianze del condottiero romano realizzato con l’intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Roggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale che aggiunge poche righe: «Grazia per Roggero». E, dopo il simbolo delle mani giunte, la parola «Amen» e il link alla petizione di Change.org per la clemenza. Nel video compare anche una simil-figlia del presidente della Repubblica. Dopo la proposta di Vannacci che mostra al capo dello Stato un rotolo di carta, sul foglio si accende la parola «Gratia». Poi la decisione di Mattarella davanti alla statua della dea della giustizia bendata. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Ilsole24ore.com - Vannacci, nuovo video con AI: intercede con finto Mattarella per grazia a Roggero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, Vannacci con Mattarella in video AI per la graziaUn video creato con intelligenza artificiale, ambientato nell’antica Roma, è stato condiviso dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci.

Roberto Vannacci posta video AI con Mattarella per la grazia a RoggeroUn video realizzato con intelligenza artificiale mostra il volto del presidente della Repubblica, accompagnato dalla didascalia “Grazia per Roggero.

Temi più discussi: Vannacci e i video fatti con l'AI in cui, da imperatore romano, condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Il leader M5S: Incita alla violenza, ma non ci intimorisce; Vannacci imperatore romano condanna Schlein e Conte; Vannacci in video IA ordina la morte di Schlein e Conte. La replica: Non ci fate paura; I video AI di Vannacci: Salvini picchiato, fascio littorio e condanne a morte.

Nuovo video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram da Roberto Vannacci. Il leader di Futuro nazionale immagina una concessione di grazia per il gioielliere Mario Roggero, tra ambientazioni dell'Antica Roma e richiami istituzionali. Rest x.com

Vannacci lancia una nuova provocazione con l'IA sulla grazia a Roggero. E tira in ballo Mattarella. Il videoNuova provocazione politica di Roberto Vannacci attraverso l'intelligenza artificiale. Sul proprio profilo Instagram il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un video generato digitalmente in cui a ... tg.la7.it

Nuovo video AI di Vannacci-generale,intercede con finto Mattarella su grazia a RoggeroNuovo video di Roberto Vannacci, con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Sergio Mattarella per far ottenere la grazia a ... ansa.it