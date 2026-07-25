La sede di Futuro Nazionale a Firenze è stata temporaneamente etichettata come una kebabberia su Google Maps. Decine di utenti hanno lasciato recensioni ironiche, modificando la classificazione del locale. La mappa digitale mostrava il nome e la posizione del movimento politico, ma con l’indicazione di un ristorante di kebab. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul caso.

La sede di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci, è finita al centro di un singolare caso sul web. Su Google Maps, infatti, la sede fiorentina del partito è stata temporaneamente classificata come una kebabberia, con decine di recensioni ironiche pubblicate dagli utenti. Un episodio che, secondo quanto riportato da Fanpage, sarebbe il risultato di una campagna di protesta online nata dopo l’apertura della sede nel capoluogo toscano. La vicenda arriva a pochi giorni da altre polemiche che hanno coinvolto il generale ed europarlamentare, contribuendo ad alimentare il dibattito attorno alla sua attività politica. La protesta dopo l’inaugurazione della sede di Firenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci e la sede di Futuro Nazionale diventata una “kebabberia”

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Firenze, in centinaia al corteo contro la sede di Futuro nazionale in piazza Tanucci

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