La storia della sede di Vannacci a Firenze che diventa una kebabberia per Google

Notizia in breve

Negli ultimi mesi, la sede di Futuro Nazionale a Firenze è stata segnalata come una kebabberia su Google Maps. La modifica sembra essere frutto di una contestazione, ma il problema delle recensioni false sulla piattaforma rimane. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia effettuato la modifica o se ci siano state azioni legali in merito. La questione riguarda la presenza di informazioni non verificate o ingannevoli su Google Maps.