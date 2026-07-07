La sede di Vannacci a Rifredi? Per Google è una kebabberia
Google classifica la sede di Rifredi di Futuro Nazionale come una kebabberia, basandosi su quasi 300 recensioni. Le recensioni parlano del gusto del kebab, dell’atmosfera del locale, dell’accoglienza dei dipendenti e del “kebabbaro”. La sede si trova in piazza Tanucci e non è un nuovo locale aperto nel quartiere, ma la nuova sede dell’organizzazione.
Quasi trecento recensioni che descrivono il sapore del kebab, l’atmosfera del locale, l’accoglienza dei dipendenti e del "kebabbaro Roberto". Non si tratta dell’ultimo esercizio commerciale aperto nel quartiere di Rifredi ma della nuova sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Che per Google non è un "laboratorio politico" come l’aveva definita il generale Roberto Vannacci nel giorno della contestatissima apertura, ma una kebabberia a tutti gli effetti. Colpa della valanga di commenti – con tanto di foto realizzate grazie all’intelligenza artificiale – che hanno trasformato la sede del partito vannacciano nell’ultimo street food mediorientale aperto nel quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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