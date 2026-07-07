La sede di Vannacci a Rifredi? Per Google è una kebabberia

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Google classifica la sede di Rifredi di Futuro Nazionale come una kebabberia, basandosi su quasi 300 recensioni. Le recensioni parlano del gusto del kebab, dell’atmosfera del locale, dell’accoglienza dei dipendenti e del “kebabbaro”. La sede si trova in piazza Tanucci e non è un nuovo locale aperto nel quartiere, ma la nuova sede dell’organizzazione.

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Quasi trecento recensioni che descrivono il sapore del kebab, l’atmosfera del locale, l’accoglienza dei dipendenti e del "kebabbaro Roberto". Non si tratta dell’ultimo esercizio commerciale aperto nel quartiere di Rifredi ma della nuova sede di Futuro Nazionale in piazza Tanucci. Che per Google non è un "laboratorio politico" come l’aveva definita il generale Roberto Vannacci nel giorno della contestatissima apertura, ma una kebabberia a tutti gli effetti. Colpa della valanga di commenti – con tanto di foto realizzate grazie all’intelligenza artificiale – che hanno trasformato la sede del partito vannacciano nell’ultimo street food mediorientale aperto nel quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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