La sede di Vannacci a Rifredi? Per Google è una kebabberia

Notizia in breve

Google classifica la sede di Rifredi di Futuro Nazionale come una kebabberia, basandosi su quasi 300 recensioni. Le recensioni parlano del gusto del kebab, dell’atmosfera del locale, dell’accoglienza dei dipendenti e del “kebabbaro”. La sede si trova in piazza Tanucci e non è un nuovo locale aperto nel quartiere, ma la nuova sede dell’organizzazione.