Un nuovo video diffuso online mostra un’immagine del generale in stile antico Roma, con figure di Mattarella e della dea Giustizia, creato tramite intelligenza artificiale. Nel messaggio, Vannacci continua a chiedere la grazia per Mario Roggero. La richiesta di clemenza viene ribadita mentre il movimento politico di Vannacci sta crescendo, con un crescente seguito di sostenitori. La pubblicazione del video si inserisce in un contesto di attenzione pubblica sulle sue posizioni.

Roma, 25 luglio 2026 – Roberto Vannacci insiste sulla concessione della grazia a Mario Roggero. E così, mentre il suo Futuro nazionale raccoglie firme in giro per l'Italia per allargare la maglie della legittima difesa, il generale posta un nuovo video creato con l'intelligenza artificiale su Instagram in cui torna a chiedere il provvedimento per il gioielliere condannato a 14 anni e mesi 9 per duplice omicidio e il tentato di una terza persona. https:www.quotidiano.netpoliticasondaggi-politici-oggi-ut0za8d8 Anche questo filmato è ambientato nell'antica Roma, come quello in cui mandava a morte gli avversari politici Elly Schlein, Giuseppe Conte, Laura Boldrini e Romano Prodi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Vannacci e il nuovo video con l’AI per la grazia a Roggero: il generale nell’antica Roma con Mattarella e la dea Giustizia

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Vannacci, nuovo video con l'Ia in cui chiede a Mattarella la grazia per Roggero

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