Un video realizzato con intelligenza artificiale ha mostrato l’ex generale Roberto Vannacci condannare a morte due figure politiche, Elly Schlein e Giuseppe Conte. Nonostante le polemiche scatenate, Vannacci ha presentato una richiesta di grazia a Roggero, figura storica dell’antica Roma. La richiesta è stata pubblicata sui social, mentre il video ha suscitato reazioni contrastanti. Vannacci continua a mantenere un forte legame simbolico con l’epoca romana.

Nonostante le polemiche innalzate a causa di un video condiviso dall’ex generaleRoberto Vannacci, realizzato con l’intelligenza artificiale,nel quale condannava a morte Elly Schlein e Giuseppe Conte, sembra che il leader di Futuro Nazionale faccia fatica a lasciare l’antica Roma. Un nuovo, lungo filmato spunta sul suo profilo Instagram, anche questorealizzato con l’IA. Stavolta però il focus è sulla richiesta di grazia per il Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri e per averne ferito in terzo. Una colonna sonora emozionante accompagna il legionario Vannacci mentre si avvicina ad un console romano che somiglia al presidente della Repubblica,Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Vannacci ancora nell’antica Roma: stavolta per la richiesta di grazia a Roggero

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Da Roberto Vannacci a Giuseppe Barboni: Il Vero Volto di Futuro Nazionale | RUVIDO 368

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