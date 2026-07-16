Il 16 luglio, a Jolanda di Savoia, un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato di sostenere la richiesta di grazia per Mario Roggero. La proposta è stata avanzata dai gruppi parlamentari di centrodestra e dal presidente della Regione Piemonte. La dichiarazione è stata pubblicata in un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli o commenti.

Jolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) - "Aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti di centrodestra e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di chiedere la grazia per Mario Roggero". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell'evento a Jolanda di Savoia (Ferrara), riferendosi al gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori. "E' un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni ed è intervenuto per difendere la propria famiglia: credo che meriti il perdono da parte della società - ha aggiunto il vicepremier -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roggero, Tajani: aderisco alla richiesta di grazia per lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roggero, Nordio avvia l’istruttoria per la grazia dopo la richiesta dei capigruppo di maggioranzaIl ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per la concessione della grazia a un gioielliere di 72 anni condannato a quasi 15 anni di...

Appello di Salvini a Mattarella per chiedere la grazia a RoggeroMatteo Salvini ha scritto al presidente della Repubblica per chiedere la grazia per un gioielliere condannato in via definitiva dalla Corte di...

Caso Roggero: Nordio appoggia Salvini, Tajani dà ok, la Sinistra osservaLa vicenda di Mario Roggero, si arricchisce di un nuovo e decisivo capitolo: il Ministro della Giustizia apre alla grazia ... affaritaliani.it

Roggero, Tajani: aderisco alla richiesta di grazia per luiJolanda di Savoia (Ferrara), 16 lug. (askanews) – Aderisco alla proposta dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti di centrodestra e del presidente della Regione Piemonte Alberto ... askanews.it