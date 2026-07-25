I sondaggi mostrano un forte sostegno per Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, che si avvicina alla premier e ai suoi alleati. La maggioranza degli elettori sembra favorevole a un possibile accordo tra i due. Le segreterie del centrodestra sono preoccupate perché, finora, Vannacci è l’unico a ottenere consensi significativi, mentre altri candidati non mostrano la stessa crescita. La questione del patto tra la premier e il leader di Futuro Nazionale resta al centro delle discussioni politiche.

Meloni e Vannacci promessi sposi? O questo matrimonio non s’ha da fare? Sondaggi, numeri, voti virtuali. Che mettono in allerta le segreterie del centrodestra perché ad avere il vento in poppa, per ora, è solo Roberto Vannacci, leader del neonato Futuro Nazionale. Che parte di quel vento lo ruba agli altri partiti di destra. L’ultimo sondaggio di Youtrend per Skytg24 dà il partito dell’ex generale addirittura al 7,6%: più 1,2% nelle ultime tre settimane, a un passo da Forza Italia, al 7,9% e in leggera crescita (+0,3%). Perdono invece mezzo punto sia la Lega (oggi al 4,9%) che Fratelli d’Italia (26,4%). Simile anche la rilevazione Ipsos Doxa per il Corriere della Sera, appena più generoso con Forza Italia (8,3%) e con la Lega (5,1%), sovrapponibile per FdI (26,5%) e più contenuto nei punti assegnati a FN (7,1%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci alleato di Meloni: la maggioranza degli elettori vuole il patto. I sondaggi e il dilemma della premier

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Vannacci attacca tutti (anche Meloni) e lancia il suo partito: cosa ha detto il generale

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Dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fdi vota, senza successo, l’emendamento dei vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Fi. Ma esclude forzature x.com

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