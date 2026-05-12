Di fronte a una crescente richiesta tra gli elettori di un accordo con la Russia, il Partito Democratico si trova a dover affrontare una divisione interna. Il 46% degli elettori manifestano favore per un patto con Mosca, mentre la leader del partito si trova a gestire questa posizione all’interno della propria base. La questione della guerra e le possibili strategie per mantenere unitarietà nel partito sono al centro di questa situazione.

? Punti chiave Come può Schlein gestire una base che chiede un patto con Mosca?. Perché il consenso per la segretaria nasconde una frattura sulla guerra?. Chi sono i correnti che spingono il partito verso l'isolazionismo europeo?. Quali rischi corre il PD se il massimalismo sostituisce la strategia internazionale?.? In Breve Il 41% degli elettori PD desidera proseguire l'invio di armi e risorse all'Ucraina.. Il 47% degli elettori sostiene l'allontanamento dei dissidenti su riarmo e politica estera.. La ricerca Izi per Domani evidenzia tensioni interne dopo l'uscita di Marianna Madia.. Il rischio di isolamento riguarda una base elettorale che non supera il 30%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd, emerge una frattura: il 46% degli elettori vuole un patto con la Russia

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