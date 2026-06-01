Sondaggi politici la maggioranza degli italiani boccia il governo Meloni | chi prende più voti tra i partiti
Più della metà degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo in carica. I sondaggi mostrano che il partito di maggioranza ottiene ancora un buon livello di consensi, mentre il governo riceve molte valutazioni negative. La differenza tra il sostegno ai singoli partiti e l'opinione sul governo è evidente, con un ampio segmento di cittadini che criticano l'esecutivo pur sostenendo i partiti che lo compongono.
Più di un italiano su due boccia il governo Meloni. Nonostante ciò il consenso nei confronti di Meloni e di Fratelli d'Italia resta alto. È quanto emerge dal sondaggio realizzato, in esclusiva per Fanpage.it, dall'Osservatorio Delphi di Piave Digital Agency in collaborazione con Sigma Consulting. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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SONDAGGI POLITICI OGGI GLI ITALIANI HANNO SCELTO LA POLITICA TREMA
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