Da lunedì a venerdì, Vanessa Grey conduce il programma radiofonico ‘I Nottambuli’ su Rtl 102.5 dalle 24 alle 3. Nonostante abbia ricevuto rifiuti da X Factor e The Voice, continua a coltivare la passione per il canto e sogna di partecipare a Sanremo. Attualmente si dedica alla radio mentre mantiene vivo il desiderio di cantare.

Milano, 25 luglio 2026 – Dal lunedì al venerdì conduce da mezzanotte alle 3 il programma radiofonico ‘I Nottambuli’ su Rtl 102.5, nel frattempo sta coltivando il proprio percorso da cantante – il suo ultimo brano si intitola ‘Single’ - e pochi giorni fa ha ricevuto nella Sala della Promoteca in Campidoglio il Microfono d’Oro, riconoscimento dedicato ai protagonisti della radio, dell’audio e della comunicazione e che premia programmi, conduttori, autori, podcast ed emittenti che si sono distinti nel panorama radiofonico nazionale. Vanessa Grey è un personaggio talmente poliedrico da sfuggire a qualsiasi definizione. Vanessa, come è nato il brano ‘Single’? "È nato da una riflessione: in giro ci sono troppi single. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Vanessa Grey: "Sogno Sanremo e intanto mi godo la radio. I no da X Factor e The Voice non mi hanno tolto la voglia di cantare”

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