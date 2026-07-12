Durante il BCT Festival, l’artista ha commentato le proprie esperienze recenti. Ha detto di essersi sentito più papà che coach durante il suo ruolo in The Voice Kids. Ha anche parlato di come Sanremo gli abbia dato molto, aggiungendo che se trovasse la canzone giusta, la proporrebbe subito. Attualmente, sta vivendo una fase di cambiamenti, tra musica e televisione, continuando a sperimentare con entusiasmo.

Tra musica e televisione, Nek sta vivendo una nuova fase della sua carriera. Dopo il successo come coach di The Voice Kids e The Voice Senior e le recenti esperienze da conduttore, l’artista emiliano continua a mettersi in gioco con entusiasmo e curiosità. In questa intervista a SuperGuidaTV racconta le emozioni vissute accanto ai giovani talenti, il rapporto con la televisione, il legame con il Festival di Sanremo, la celebrazione dei suoi oltre trent’anni di carriera e il desiderio di esplorare nuovi percorsi artistici, dalle colonne sonore alla conduzione. Intervista Nek al BCT Festival. Hai partecipato come coach a The Voice Kids e The Voice Senior. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Nek al BCT Festival: “A The Voice Kids mi sono sentito più papà che coach. Sanremo mi ha dato tanto: se avessi la canzone giusta la proporrei subito”

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