Il musicista ha dichiarato che, nonostante abbia 62 anni, i Nomadi hanno ancora storie da raccontare e che non si sente vecchio. Ha anche commentato sul Festival di Sanremo, affermando che dovrebbe partecipare solo chi ha una buona intonazione. La band si prepara per un concerto a Reggio Emilia il 15 luglio alle 21.

Reggio Emilia, 14 luglio 2026 – Sessantadue anni di strada, eppure la voglia di arrivare è quella degli esordi. Il 15 luglio, alle 21, i Nomadi tornano a casa: piazza Prampolini si prepara ad accogliere la band più longeva d’Italia per il concerto che chiude i Mercoledì da leoni, regalando alla città un appuntamento che, sottolinea l’assessora Stefania Bondavalli, “unisce la storia della musica italiana con quella del nostro territorio, valorizzando la comunità”. Ma per Beppe Carletti, anima e tastiera del gruppo dal lontano 1963, quello di oggi non è un semplice appuntamento in cartellone, ma un atto di orgoglio di un “profeta in patria”, sebbene il detto reciti il contrario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Beppe Carletti: “Non mi sento vecchio, i Nomadi hanno ancora storie da raccontare. Sanremo? Deve cantare solo chi è intonato”

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