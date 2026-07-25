Van Assche-Gaston a Estoril derby francese con vista sulla finale e su Darderi?

Notizia in breve

Luca Van Assche e Hugo Gaston si affronteranno in semifinale all’ATP 250 di Estoril. La partita rappresenta un derby francese con la finale in vista. I due tennisti si sono già incrociati in passato, e il match si preannuncia equilibrato. La sfida si svolgerà sulla terra battuta, superficie su cui entrambi hanno ottenuto risultati rilevanti in questa stagione. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sulla possibile presenza di Darderi.