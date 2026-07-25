Van Assche-Gaston a Estoril derby francese con vista sulla finale e su Darderi?
Luca Van Assche e Hugo Gaston si affronteranno in semifinale all’ATP 250 di Estoril. La partita rappresenta un derby francese con la finale in vista. I due tennisti si sono già incrociati in passato, e il match si preannuncia equilibrato. La sfida si svolgerà sulla terra battuta, superficie su cui entrambi hanno ottenuto risultati rilevanti in questa stagione. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sulla possibile presenza di Darderi.
Luca Van Assche e Hugo Gaston si sfiderannno nella semifinale dell’Atp 250 di Estoril: analisi del match, precedenti e pronostico. Una delle due semifinali dell’Atp 250 di Estoril parla francese. Da una parte ci sarà Luca Van Assche, autore della sorpresa più grande del torneo dopo aver eliminato il numero uno del seeding Andrey Rublev ai quarti di finale; dall’altra Hugo Gaston, che ha sfruttato al meglio il proprio percorso conquistando con merito un posto tra i migliori quattro. Chi riuscirà a imporsi si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra Alexander Blockx e Luciano Darderi, con l’azzurro che parte favorito nell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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