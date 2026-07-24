LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Van Assche elimina Rubelv ancora un match prima dell’azzurro

Notizia in breve

Luca Van Assche ha sconfitto Andrey Rublev in tre set (3-6, 6-3, 6-4) nel torneo ATP di Estoril 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore francese, che ha eliminato il favorito numero uno del torneo. La gara si è svolta con un punteggio equilibrato, con Van Assche che ha recuperato nel secondo set e ha poi conquistato il terzo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Van Assche, che avanza nel torneo.