LIVE Darderi-Faria ATP Estoril 2026 in DIRETTA | Van Assche elimina Rubelv ancora un match prima dell’azzurro

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luca Van Assche ha sconfitto Andrey Rublev in tre set (3-6, 6-3, 6-4) nel torneo ATP di Estoril 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore francese, che ha eliminato il favorito numero uno del torneo. La gara si è svolta con un punteggio equilibrato, con Van Assche che ha recuperato nel secondo set e ha poi conquistato il terzo. La sfida si è conclusa con la vittoria di Van Assche, che avanza nel torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 A sorpresa il transalpino Luca Van Assche elimina la testa di serie numero 1, Andrey Rubelv, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Alexander Blockx e Roman Andres Burruchaga, a seguire l’azzurro opposto al padrone di casa. 14.50 Finisce ai quarti di finale la corsa della wild card casalinga Tiago Torres, sconfitto per 6-3, 6-4 dal francese Hugo Gaston. Ora sul Centrale tocca ad Andrey Rublev, opposto al transalpino Luca Van Assche. L’azzurro Luciano Darderi scenderà in campo per l’ultimo incontro in programma, dove affronterà il portoghese Jaime Faria. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e il portoghese Jaime Faria, valido per i quarti di finale dell’ATP 250 dell’Estoril. 🔗 Leggi su Oasport.it

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