Un corteo di manifestanti No Tav si è avvicinato al cantiere dell'alta velocità a San Didero, accompagnato dalla polizia. I manifestanti hanno percorso le strade vicine al sito, mentre le forze dell'ordine li seguivano da vicino. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante l'avvicinamento. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono altre mobilitazioni in corso.

Manifestanti No Tav si avvicinano in corteo al cantiere dell'alta velocità di San Didero, seguiti dalla polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valsusa, No Tav si avvicinano al cantiere di San Didero

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