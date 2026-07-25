Disordini in Valsusa in fiamme cantiere Chiomonte | immagini dall' alto

Notizia in breve

Un incendio ha colpito il cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, con fiamme visibili in più punti. Sul posto sono arrivati numerosi agenti di polizia e forze dell'ordine. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando manifestanti No Tav hanno assaltato l’area. Le immagini dall’alto mostrano i fumi e le fiamme che si sviluppano tra le strutture del cantiere. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni specifici.