Disordini in Valsusa in fiamme cantiere Chiomonte | immagini dall' alto
Un incendio ha colpito il cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, con fiamme visibili in più punti. Sul posto sono arrivati numerosi agenti di polizia e forze dell'ordine. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando manifestanti No Tav hanno assaltato l’area. Le immagini dall’alto mostrano i fumi e le fiamme che si sviluppano tra le strutture del cantiere. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni specifici.
Il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte brucia in diversi punti mentre sul posto è presente un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Il cantiere è stato assaltato da manifestanti No Tav nel corso del pomeriggio di sabato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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