Terlizzi l' allarme del sindaco | Attenti all' auto con persone incappucciate a bordo | sono ladri che cercano di entrare in casa

Una Volkswagen con persone incappucciate a bordo è stata vista domenica pomeriggio in varie zone di Terlizzi. I soggetti sono stati segnalati mentre tentavano di entrare in alcune abitazioni, anche ai primi piani. Il sindaco ha diffuso un avviso di attenzione, segnalando la presenza di questi individui che cercano di introdursi nelle case. Non ci sono dettagli su eventuali reazioni delle forze dell’ordine o su altri interventi in corso.

Una Volkswagen con a bordo alcune persone incappucciate è stata avvistata domenica pomeriggio in diverse zone di Terlizzi. Gli occupanti avrebbero tentato di introdursi in alcune abitazioni, comprese quelle situate ai primi piani degli edifici.A rendere pubblico l’accaduto è stato il sindaco Michelangelo De Chirico, che attraverso un video diffuso sui propri canali social ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi presenza o movimento sospetto. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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