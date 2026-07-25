Tenta di difendersi dai ladri in casa e viene ferita con un coltello | caccia ai malviventi

Una donna è rimasta ferita con un coltello durante un tentativo di difendersi da dei ladri entrati in casa. L’incidente è avvenuto nella zona di Valsamoggia, in provincia di Bologna, nella serata del 25 luglio 2026. I malviventi sono fuggiti dopo aver colpito la donna, che ha riportato una ferita. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche per identificare e rintracciare i responsabili.

Valsamoggia (Bologna), 25 luglio 2026 – Doveva essere una serata come tante, da trascorrere in tranquillità tra le proprie mura domestiche, seduta sul divano a guardare la tv. Ma in un solo istante, invece, la quiete ha lasciato spazio al terrore: non appena aperta la porta, la proprietaria si è ritrovata di fronte due sconosciuti che, nel tentativo di introdursi all’interno, l'hanno colpita con un coltello. La donna si è insospettita quando ha sentito abbaiare il proprio cane. Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri sera da una donna italiana di circa 50 anni in località Stiore, nel comune di Valsamoggia: secondo una prima... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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E se il famoso martello fosse stato impugnato da Chiara nel tentativo di difendersi? E se l'assassino glielo avesse strappato di mano usandolo poi contro di lei? #Garlasco #ChiaraPoggi #DelittoDiGarlasco #TrueCrime x.com

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