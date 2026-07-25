Due uomini sudamericani sono stati arrestati dopo essere stati trovati con ovuli di cocaina, alcuni nascosti nel flacone di bagnoschiuma, altri nello stomaco. La polizia ha effettuato controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro di diverse dosi di droga in vari involucri. Entrambi sono stati fermati e portati in caserma, dove sono stati formalmente accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due cittadini sudamericani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, dopo essere stati trovati in possesso di numerosi ovuli di cocaina. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, ha permesso di interrompere un importante narcotraffico nel comprensorio ligure, attuato con la tecnica del body packing. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto grazie a un’attività info-investigativa della squadra investigativa del Commissariato di PS di Ventimiglia, sotto la guida del Primo Dirigente Dr Paolo Arena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vallecrosia, ovuli di cocaina nel flacone di bagnoschiuma e in pancia: due arresti

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