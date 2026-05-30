Da Milano ad Alghero con 80 ovuli di cocaina nell’intestino | arrestato nigeriano

Un uomo nigeriano è stato arrestato dopo essere stato trovato con 80 ovuli di cocaina nell’intestino. Gli agenti hanno recuperato i 12 grammi di droga contenuti in ogni ovulo, per un totale di circa un chilo di cocaina. L’arresto è avvenuto durante un controllo tra Milano e Alghero. La sostanza stupefacente era nascosta nel suo corpo, prontamente scoperta dagli agenti.

Ha preso un volo da Milano verso Alghero con un chilo di cocaina nell’intestino. Una volta arrivato in Sardegna per lui sono scattate le manette Un cittadino nigeriano è stato arrestato nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Alghero una volta atterrato all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia. L’uomo era appena arrivato nello scalo sardo quando ha attirato l’attenzione delle fiamme gialle che lo hanno fermato per un controllo. Proprio durante gli accertamenti, le risposte fornite dall’uomo, confrontate con alcuni elementi investigativi già acquisiti, hanno rafforzato il sospetto dei finanzieri che potesse aver ingerito ovuli contenenti di cocaina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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