I Carabinieri hanno condotto un’operazione nel Sannio che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di cocaina e denaro. Durante le attività investigative, sono stati rinvenuti sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati probabilmente per il confezionamento. L’intervento si è svolto in diverse località della provincia, con il sequestro di una quantità significativa di droga e denaro contante. Nessun dettaglio sulle identità delle persone coinvolte o sulle eventuali implicazioni legali.

In particolare, il 28enne è stato notato in una zona del capoluogo mentre si trovava a bordo di un’autovettura intento a dialogare con un’altra persona. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente cocaina, subito recuperato dagli operanti. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita alla presenza della compagna, ha consentito di ricostruire un ulteriore tentativo di occultamento della sostanza stupefacente. La donna, infatti, avrebbe ritardato l’apertura della porta nel tentativo di eliminare la droga, ma l’intervento immediato dei militari ha permesso di rinvenire cocaina occultata in diversi ambienti dell’abitazione, oltre a un bilancino di precisione con tracce di stupefacente, strumenti per il confezionamento delle dosi e denaro contante per diverse migliaia di euro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Blitz antidroga nel Sannio: due arresti e sequestri di cocaina e denaro

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