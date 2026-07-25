Val di Susa tensioni al corteo No Tav | pietre e bombe carta contro la polizia gli agenti rispondono con i lacrimogeni

Durante una manifestazione No Tav in Val di Susa, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con lanci di lacrimogeni per disperdere la folla. La protesta ha coinvolto alcune centinaia di persone e si sono verificati momenti di forte tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti.

Momenti di tensione tra manifestanti e polizia durante la marcia No Tav in Val di Susa. Alcune centinaia di attivisti, appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero, dove sono in corso i lavori per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Gli agenti hanno risposto con un lancio di lacrimogeni, nel tentativo di allontanare gli antagonisti. Le tensioni sono durate circa venti minuti, con un gruppo più numeroso di incappucciati che starebbe cercando di raggiungere un altro cantiere, quello di Chiomonte, da anni al centro degli assalti dell’area più estremista del movimento No Tav. 🔗 Leggi su Open.online

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